Près de Lyon : la BAC interpelle deux braqueurs à Sainte-Foy et récupère les preuves dans une poubelle

Vers 19h30, un magasin ALDI, rue Commandant Charcot, a été braqué par deux individus. L’un d’eux a pénétré dans l’établissement en menaçant le caissier avec un pistolet à billes tandis que le second a préféré rester à l’extérieur pour faire le guet. Rapidement, un employé a réussi à faire sortir les clients par la réserve, tout en contacter la police pour lancer l’alerte.

Des effectifs de la brigade anticriminalité sont rapidement arrivés sur place et ont réussi à interpeller les deux suspects. Leur butin, dont la composition n’a pas été précisée, a aussi été retrouvé dans une rue à proximité. Enfin, c’est dans une poubelle que l’arme factice et les vêtements des suspects ont été découverts par les forces de l’ordre. Des preuves supplémentaires dans le dossier.

Âgés de 18 et 24 ans, et déjà bien connus de la justice, les deux braqueurs présumés ont été placés en garde à vue. Une perquisition menée chez le plus jeune a permis la découverte d’une autre arme factice, saisie par les policiers. La DDSP du Rhône précise qu’une procédure pour un vol à l’arraché d’un sac a main a aussi été ouverte contre le plus âgé qui a reconnu les faits.

Le duo sera présenté à la justice ce vendredi pour un jugement en comparution immédiate.