Logement social : en finir avec le "perdant-perdant" de la loi SRU

Une fois de plus, sur ce sujet, comme sur tant d’autres, les principaux intéressés ne sont pas écoutés.

Les maires des communes de France le savent depuis longtemps, et ceux de la Métropole de Lyon ne font pas exception : la loi dite SRU, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dont l’objectif initial visait à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux, ne fonctionne pas.

Non seulement elle ne produit pas les effets attendus. Pire, elle grève la situation de nombreuses communes, condamnées à payer des amendes astronomiques à l’État, alors même qu’elles n’ont pas les moyens de construire davantage.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Comme souvent en France, quand des mesures politiques dogmatiques sont doublées de règles administratives excessives, on parvient à des résultats saisissants. Nous en prenons la mesure sur le nucléaire et la politique énergétique de la France depuis que la guerre en Ukraine a fait exploser nos factures d’électricité, ou encore plus récemment avec la crise agricole et la myriade de normes et de mesures aussi contraignantes qu’absurdes sur la taille des haies ou des fossés, dénoncées à juste titre par nos agriculteurs.

Une loi qui confine à l’absurde

Il faut le dire clairement aux Français une bonne fois pour toute. L’objectif chiffré de 25%, tel qu’il est aujourd’hui fixé par la loi, est inatteignable pour une majorité des communes, soumises au périmètre de cette loi. Et cela pour des raisons très précises, qui n’ont rien à voir avec l’étiquette politique de ces mêmes communes.

Si l’on prend l’exemple de Sainte-Foy-Lès-Lyon dont je suis maire depuis 2014, comme de très nombreuses communes en France, nous connaissons des contraintes structurelles fortes qui illustrent parfaitement l’absurdité totale du fonctionnement actuel de la loi SRU. En effet, Sainte-Foy-Lès-Lyon, commune de 22 000 habitants sur les hauteurs de la Métropole de Lyon, ne dispose plus d’aucune réserve foncière, et plus de 40% de son territoire figure en zone protégée patrimoniale et/ou naturelle. En conséquence : l’objectif de logements sociaux à produire, figurant dans le plan triennal imposé par l’État, dépasse systématiquement la capacité de création brute de logements de la commune.

On tourne littéralement en rond et ma commune sera donc éternellement carencée ; quelque chose ici ne fonctionne pas. Cette particularité n’est malheureusement pas un exemple isolé. Nous avons vu les témoignages d’autres Maires se démultiplier ces dernières semaines avec des exemples tout aussi absurdes : communes contraintes par des zones inondables et donc inconstructibles, impact de la loi sur la zéro artificialisation nette des sols (ZAN), zones agricoles etc.

Autre absurdité de taille, on le sait, si le taux de logements sociaux sur l’ensemble de la Métropole de Lyon atteint les 25% de moyenne globale, pourquoi faut-il que chaque ville, chaque village, chaque quartier, chaque rue se voient appliquer le quota fixé par la loi ? Pourquoi ne considère-t-on pas les mêmes politiques publiques à la même échelle ? Si la Métropole de Lyon est compétente pour produire des logements sociaux, organiser les transports et la mobilité des habitants, ne serait-il pas logique d’avoir une lecture de la politique de logement à cette même échelle ?

Punir les maires pour masquer l’inefficacité du dispositif

Aujourd’hui, comme 64 % des communes soumises à la loi SRU, et comme 27 des communes de la Métropole de Lyon, Sainte-Foy-Lès-Lyon ne respecte pas la loi SRU. En effet, ma commune ne compte que 14 % de logements sociaux. La carence prononcée par arrêté préfectoral le 27 décembre dernier a fixé un taux de majoration à 216%, portant ainsi l’amende annuelle à près d’un million d’euros.

Sainte-Foy-lès-Lyon se voit donc sanctionnée et désignée à la vindicte pour une situation sur laquelle elle ne peut que très faiblement agir. Cette seule carence suffit par ailleurs à me qualifier, aux yeux de certains, de "méchante maire ne voulant pas accueillir de pauvres sur sa commune", obérant ainsi complètement à la fois le contexte spécifique communal et les efforts déjà entrepris.

Pendant que Bruno Bernard et Renaud Payre tentent de profiter de la situation à des fins politiciennes, pour charger les Maires du territoire et les rendre responsables de leur inconséquence générale à gérer une collectivité puissante de pourtant 4,5 milliards d'euros annuels de budget -renoncement à tout plan métro à l’échelle du mandat, incapacité à produire du logement, réalisations par tous les moyens de grandes autoroutes à vélo comme seule réponse à la mobilité des grands lyonnais-, les services de l’État jouent aux pompiers pyromanes en reprenant à certains Maires la compétence de délivrance de permis de construire alors qu’ils savent qu’ils ne construiront pas davantage que les maires injustement punis pour l’exemple (Tassin la Demi-Lune, Caluire, Mions, Saint-Genis-Laval).

L’urgence de renouer avec le bon sens et la réponse aux besoins

Pourtant des solutions existent, c’est justement le rôle de la politique. Au bout de 25 ans, n’est-il pas temps de légitimement questionner l’efficacité globale de la loi SRU, comme son fonctionnement ? J’ai souhaité pour cela interpeller le Premier ministre qui a eu le courage, reconnaissons-le, lors de son discours de politique générale, d’annoncer une nécessaire réforme de cette loi SRU.

J’en appelle aujourd’hui à mes collègues maires et élus locaux.

Il est temps de répondre aux besoins de la classe moyenne en matière de logement, alors qu’elle se retrouve chaque fois chassée un peu plus loin des centres urbains, entre un prix du foncier qui ne cesse de grimper, des taux d’intérêts qui éloignent chaque mois un peu plus l’accès à la propriété pour un grand nombre de familles, et le parc de logement social. Les classes moyennes, sous peine de cassure irrémédiable de notre tissu social doivent impérativement être réintégrées. Elles sont aujourd’hui la cible prioritaire de la mixité.

Il est temps également de renouer avec le parcours résidentiel qui était l’esprit initial de la politique du logement social, c’est-à-dire une solution de protection pour les classes moyennes ou défavorisées, en cas de difficultés et d’accidents de la vie, pour garantir un toit et la stabilité du logement.

Il est temps de cesser de taper sur les maires et les élus locaux en toute circonstance, quand ils sont souvent, non seulement les derniers remparts de la République, mais aussi des gardiens de bonne volonté qui ont à cœur de trouver des solutions pour des habitants qu’ils connaissent, fréquentent et rencontrent chaque jour sur le terrain.

Retrouvons ensemble l’esprit républicain et retroussons-nous les manches collectivement. C’est pour cette seule raison que les Français nous ont confié nos mandats.

Véronique Sarselli

Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon