Renaud Payre : "Présomption de minorité ? On risque de fragiliser la protection de l'enfance"

Lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal a évoqué le logement. S'il n'a toujours pas de ministre ou de secrétaire d'Etat chargé de ce dossier épineux, en pleine crise de l'immobilier, le Premier ministre a promis de privilégier les classes moyennes avec la construction de logements locatifs intermédiaires.

"C'est de la communication", selon Renaud Payre, car "les classes moyennes sont déjà éligibles car plus de 70% de la population est éligible. On a 10 demandes pour une seule qui aboutit".

Selon le vice-président de la Métropole, le logement locatif intermédiaire dans l'agglomération lyonnaise réclamerait à une famille un revenu global de 7500 euros par mois. "Ce n'est pas la classe moyenne ! C'est un revenu aisé !", indique-t-il.

L'ancien directeur de Sciences Po Lyon est aussi revenu sur le récent voeu pour la présomption de la minorité des mineurs non-accompagnés voté par la Ville de Lyon. Renaud Payre est circonspect. Car s'il "partage le diagnostic" qu'il y a "trop de ces jeunes à la rue", il n'est "pas certain que la minorité soit la solution".

"Ceux qui ne sont pas mineurs ne doivent pas être pris en charge par la protection de l'enfance. Si on commence à dire qu'on fait une présomption de minorité, on risque d'encore plus fragiliser la protection de l'enfance dans notre Métropole", conclut-il.

00:00 Annonces de Gabriel Attal sur le logement

06:33 Propos de Philippe Meunier

07:40 Préfète du Rhône punit des maires de l'agglomération

08:37 Mineurs isolés