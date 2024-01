Philippe Meunier : "Logement social : tout le monde a bien compris que nous sommes dans une impasse"

La semaine dernière, lors des voeux du maire de Mions, Philippe Meunier a créé la polémique en revenant sur la décision de la préfète de confisquer les permis de construire aux maires dont les communes étaient trop en retard sur la construction de logements sociaux. Et d'indiquer que selon lui, le problème était que ces logements étaient accordés aux étrangers.

L'ancien député du Rhône s'explique : "500 000 immigrés légaux arrivent chaque année en France. Il faut les loger. Et où les loge-t-on ? Dans les logements sociaux. Et quand on sait qu'on produit un peu plus de 50 000 logements sociaux en France, je vous laisse imaginer le ratio. C'est ça la réalité".

"Les communes ne peuvent plus faire face", poursuit-il.

Et de s'inquiéter pour l'avenir de la loi SRU et son pourcentage de logements sociaux imposé aux communes : "On va monter à combien ? 30, 40, 50% pour loger tous ces gens qui arrivent en masse en France ? Tout le monde a bien compris que nous sommes dans une impasse".

Philippe Meunier préconise de "couper les flux migratoires, répondre aux attentes d'1,6 million de Français et étrangers déjà présents sur le territoire et qui attendent un logement social".

00:00 Logements sociaux/étrangers

03:01 Immigration

05:26 Agriculteurs en colère

06:51 Alliance LR/Renaissance ?