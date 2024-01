Lyon : les sans-papier cambriolaient la cave d’un bar

La police, prévenue à temps, surprenait trois individus s’apprêtant à sortir d’une cave appartenant à un bar. L’un d’eux portait des gants et la police constatait que la porte avait été fracturée. Ils étaient en possession de bouteilles d’alcool et d’une visseuse. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

Les trois hommes de 19, 29 et 36 ans, en situation irrégulière sur le territoire niaient les faits de vol, l’un d’eux reconnaissait tout de même être entré dans les caves par effraction, selon un rapport de police.

Le gérant du bar a déposé plainte et les objets dérobés lui ont été rendus.

Ce mardi 23 janvier, tous les trois ont été présentés au parquet de Lyon dans le but d’une comparution immédiate.