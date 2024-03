Près de Lyon : les cambrioleurs étaient également trafiquants de drogue

Les gendarmes de Dardilly interviennent pour un cambriolage. Les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite dans une BMW volée après avoir menacé les victimes d’une arme blanche, rapporte ce jeudi matin la gendarmerie du Rhône sur ses réseaux sociaux.

Une enquête est ouverte et permet de retrouver les cambrioleurs. Des perquisitions vont également mettre en lumière un trafic de stupéfiants. Et pour cause : une arme à feu et neuf cartouches sont retrouvées tout comme 500 grammes de cannabis avec du matériel de conditionnement ainsi que 2000 euros en espères.

Les malfaiteurs seront prochainement jugés pour ces faits.