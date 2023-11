Opération "Tempête 69" : les gendarmes du Rhône sur le pied de guerre contre la délinquance cette semaine 

Ce mardi matin, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé le coup d’envoi d’une vaste opération dans le département du Rhône baptisée "Tempête 69".

A la demande du ministre de l'Intérieur, et en étroite collaboration avec les procureurs de la République de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, le groupement de gendarmerie départementale sera tout particulièrement mobilisé sur les routes ces prochains jours.

"L'objectif est de combattre les réseaux et groupes criminels dans tous les territoires afin de lutter contre les trafics de stupéfiants, de combattre les atteintes aux biens notamment cambriolages et vols d'accessoires automobiles orchestrés en bandes organisées, de déstructurer des filières de passeurs et d'immigration irrégulière", précisent dans un communiqué les services de l’Etat. Pour cela, des contrôles réguliers auront lieu en divers points du département.

Des opérations coup de poing avec l’appui de différentes brigades, comme l'unité nationale de police judiciaire, un escadron de gendarmerie mobile de lutte contre les violences urbaines supplémentaire ou encore les hélicoptères de la section aérienne de la gendarmerie de Lyon.

Un bilan devrait être édité par la Préfecture à l’issue de cette mobilisation inédite dans le Rhône.