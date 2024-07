Sécurité routière : un week-end intense pour les gendarmes du Rhône

Les motocyclistes de la Brigade Motorisée de Brignais ont été particulièrement actifs. Sur la D342 à Chaponost, où la vitesse est limitée à 70 km/h, quatre véhicules ont été contrôlés à des vitesses de 100 km/h, 107 km/h et 117 km/h.

Le conducteur le plus rapide a été intercepté à 113 km/h, et s'est révélé positif au cannabis et à l'alcool, avec un taux de 0,78 mg/l d'air expiré. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et son véhicule placé en fourrière.

Un autre contrôle de vitesse sur l'A450 à Saint-Genis-Laval, limitée à 90 km/h, a permis d'arrêter deux conducteurs roulant à 138 km/h et 140 km/h. Une Ferrari a également été contrôlée pour excès de vitesse, avec deux enfants de moins de cinq ans sur le siège passager, sans système de retenue homologué. Le conducteur a été verbalisé.

104 infractions à Dardilly

La Brigade Motorisée de Dardilly a relevé 104 infractions dans divers domaines. Un étranger en situation irrégulière a été interpellé, tout comme un conducteur positif aux stupéfiants.

Trois véhicules ont été verbalisés pour défaut d'assurance, un conducteur a été pris sans permis de conduire, et un autre pour défaut de Brevet de Sécurité Routière (BSR). Six conducteurs ont été sanctionnés pour usage du téléphone portable, et un autre a reçu une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants.

En ce qui concerne la vitesse, 15 conducteurs ont été verbalisés pour excès de vitesse, et 75 autres recevront prochainement une contravention d’une voiture-radar installée.

Les motocyclistes de Villefranche-sur-Saône ont également été très actifs. Un véhicule cumulant les infractions de défaut d'assurance, non-mutation de la carte grise et plaques d'immatriculation non conformes a été envoyé à la fourrière.

Sur la D306 à Anse, limitée à 90 km/h, un conducteur a été enregistré à 144 km/h, entraînant une rétention immédiate de son permis. Trois conducteurs ont par ailleurs été verbalisés pour des vitesses supérieures de plus de 30 km/h à la limite autorisée et deux autres pour défaut de contrôle technique.

Des actions ont aussi été menées contre le bruit. Un motocycliste a été verbalisé pour échappement non conforme, ayant les chicanes dans son sac à dos. Il a reçu une amende de 90 € et a dû effectuer une réparation sur place.

Un autre véhicule non conforme, avec une carte grise indiquant deux places alors qu'il en avait trois, a été immobilisé avec une amende de 90 €. Enfin, un véhicule circulant avec un numéro d'immatriculation WW périmé depuis décembre 2023 a été immobilisé, et son conducteur a également reçu une amende de 90 €.