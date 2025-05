"Impressionnant" : les gendarmes frappent fort sur la RD 389 près de Lyon

Ce 15 mai, "la route de Bordeaux" n’a pas dérogé à sa réputation. Sur la RD 389, à hauteur de Brussieu, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont mené un contrôle de vitesse entre 18h15 et 20h15. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats ont été à la hauteur des craintes.

En seulement deux heures, 27 infractions ont été relevées par les militaires, sur cet axe limité à 80 km/h un bilan "impressionnant" pour les gendarmes. Une soirée sous tension, où les contrevenants se sont enchaînés à un rythme soutenu.

Vitesse excessive, téléphone au volant, dépassement dangereux… Les comportements dangereux étaient nombreux. Dans le détail, les gendarmes ont constaté : 15 excès de vitesse compris entre 30 et 40 km/h, 3 excès de vitesse entre 40 et 50 km/h et un conducteur flashé à 131 km/h, soit 51 km/h au-dessus de la limite autorisée.

Ce dernier n’a pas été le seul à subir une sanction immédiate. Quatre conducteurs se sont vu retenir leur permis sur-le-champ, en attendant une suspension administrative prononcée par la préfecture.

Mais la vitesse n’était pas la seule infraction dans le viseur des motards. Quatre automobilistes ont été pris en flagrant délit d’usage du téléphone au volant, une infraction de plus en plus fréquente sur les routes du département. À cela s’ajoutent : un franchissement de ligne continue, un dépassement dangereux, un défaut de contrôle technique et deux cas de non-port de la ceinture de sécurité.

"La route n’est pas un espace privé, mais un lieu partagé", rappelle les gendarmes qui n’entendent pas relâcher la pression sur les conducteurs imprudents.