Près de Lyon : pourquoi autant de gendarmes entre Francheville et Craponne ce jeudi ?

Et pour cause : une opération anti-délinquance (OAD) de grande ampleur avait été discrètement programmée par la compagnie de gendarmerie de L’Arbresle.

Au total, 28 gendarmes ont été mobilisés, répartis sur six points de contrôle simultanés. Les militaires du PSIG de Dardilly, les réservistes de L’Arbresle, ainsi que les brigades de Francheville, Tassin et les motocyclistes de la BMO de Dardilly ont coordonné leurs efforts pour sécuriser les axes stratégiques de l’ouest de l’agglomération lyonnaise.

Objectif affiché : lutter contre les comportements dangereux au volant et renforcer la présence des forces de l’ordre sur les routes à fort trafic.

240 véhicules contrôlés

Le bilan est sans équivoque : 240 véhicules contrôlés en deux heures, et 28 infractions relevées, parfois graves. Parmi elles, trois cas de conduite sans permis ou malgré une suspension, trois conducteurs sous l’emprise de stupéfiants, mais aussi six défauts d’assurance et huit véhicules sans contrôle technique valide. Les gendarmes ont également constaté des comportements plus "classiques" mais tout aussi risqués, comme le non-port de la ceinture de sécurité, l’usage d’oreillettes, ou encore un excès de vitesse.

"Ces actions sont appelées à se multiplier dans les prochaines semaines", indiquent les gendarmes, précisant qu’il s’agit d’une stratégie assumée de sécurisation des axes routiers et de prévention ciblée des infractions.

Pour les gendarmes, il s’agit d’envoyer un message clair : la répression des comportements dangereux ne faiblira pas. Une vigilance renforcée donc, dans un secteur souvent emprunté pour ses axes rapides, mais où certains conducteurs continuent de prendre des libertés avec le code de la route.