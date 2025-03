Contrôle routier près de Lyon : ce que les gendarmes ont découvert va bien au-delà du péage

Vendredi 14 mars, au péage de Saint-Romain-de-Popey, les gendarmes du Peloton Motorisé de Tarare mènent un contrôle routier sous réquisition du procureur de la République. Une voiture s’arrête, à son bord, deux jeunes hommes. Rien d’anormal en apparence, mais les militaires décident de procéder à une fouille approfondie du véhicule.

Un sac attire leur attention

Très vite, la découverte est conséquente : un sac contenant plusieurs types de stupéfiants. Les gendarmes mettent la main sur 6 papiers buvards de MDMA, 7g d’héroïne, 14 comprimés d’amphétamines, 10,7g d’ecstasy et 13,3g de champignons hallucinogènes. En fouillant davantage, ils trouvent aussi 3 750 euros en petites coupures, dissimulés à différents endroits.

Les deux occupants sont immédiatement placés en garde à vue. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là, une perquisition menée au domicile de l’un d’eux permet aux enquêteurs de saisir 113,3g supplémentaires de champignons hallucinogènes.

Après 72 heures de garde à vue, les deux hommes sont jugés en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Le premier est condamné à 15 mois sous bracelet électronique, assortis de 8 mois de prison avec sursis et d’une période probatoire de deux ans. Le second écope de 18 mois de prison avec sursis. Tous deux devront se soumettre à une obligation de soins, travailler ou rechercher un emploi et éviter les débits de boissons.