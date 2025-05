Ils cachaient 141 kg d’herbe dans une Audi RS Q8 : deux jeunes interpellés pour un go fast sur l’A7 près de Lyon

Les faits remontent à la nuit du mardi 30 avril. Alertés par un signalement sur un transport de drogue en provenance d’Espagne, les agents des douanes ont mis en place un dispositif d’interception sur l’autoroute A7, à hauteur du péage de Reventin-Vaugris.

Peu après 23 heures, le véhicule ciblé : une Audi RS Q8 — véhicule puissant et muni de fausses plaques — se présente et force le passage. Le système de herses électriques déployé permet de stopper sa course quelques centaines de mètres plus loin, rapporte Le Dauphiné Libéré.

À bord du véhicule, les agents découvrent 134 sachets thermosoudés contenant au total 141 kg d’herbe de cannabis, équivalent d'1,1 million d’euros ainsi que deux téléphones portables. Deux jeunes convoyeurs sont interpellés : un majeur de 22 ans, originaire des Ardennes, et un mineur de 17 ans venu du Havre.

Remis aux enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Lyon, les deux suspects ont été déférés dans leurs juridictions respectives. Le mineur a été placé sous contrôle judiciaire avec un placement en centre éducatif fermé. Le majeur, déjà connu pour des faits de violence, a été jugé en comparution immédiate à Vienne le 5 mai.

Il a été condamné à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt, assortis de trois mois supplémentaires pour refus d’obtempérer. L’homme devra également s’acquitter d’une amende douanière d’un montant équivalent à la valeur de la drogue saisie : 1,12 million d’euros.

Le véhicule a été confisqué.