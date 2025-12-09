Faits Divers

L’OFAST de Lyon tombe sur une lourde cargaison : suivis depuis la frontière espagnole deux "retraités du banditisme" condamnés

Photo d'illustration - DR : Douane France

Lundi, deux hommes âgés de 56 et 60 ans, ont finalement été condamnés à des peines de 4 et 5 ans de prison ferme.

Mise à jour : Les deux hommes ont été condamnés en comparution immédiate ce lundi. Le tribunal a retenu leurs antécédents judiciaires : tous deux avaient déjà purgé des peines pour trafic de stupéfiants avant leur sortie de prison en 2019, période durant laquelle ils semblaient s’être éloignés du narcotrafic.

Lors de l’audience, le procureur a souligné "ce sont des personnes relativement âgées, qui ont travaillé" avant d’insister sur leur parcours pénal : "Ils savaient très bien ce qu’ils encouraient vu leur casier judiciaire". Le conducteur du véhicule où se trouvaient près de 192 kg de résine conditionnée en valises a écopé de quatre ans, tandis que son coéquipier, qui ouvrait la route dans un second véhicule, a été condamné à cinq ans. 

Le ministère public a évoqué "une sérieuse rechute plutôt qu’une reconversion réussie" lors de ses réquisitions et avait ainsi demandé 8 et 6 ans d’emprisonnement, assortis d’une période de sûreté des deux tiers et une amende de 25 000 euros.

Article initial 7/12/25 à 18h00 : Les enquêteurs les soupçonnent d’avoir assuré un go-fast depuis l’Espagne, intercepté le 3 décembre au péage de Tain-l’Hermitage, après plusieurs heures de surveillance sur l’axe autoroutier.

L’antenne lyonnaise de l’OFAST avait repéré la veille la préparation d’un acheminement de résine de cannabis vers l’agglomération lyonnaise. Les investigations ont rapidement mis au jour un dispositif rodé : un SUV Peugeot 5008, signalé volé à Saint-Étienne et équipé de fausses plaques, ainsi qu’un fourgon Opel Vivaro chargé de précéder la cargaison pour repérer d’éventuels contrôles.

Le lendemain, en fin d’après-midi, le convoi est localisé près de la frontière espagnole, à Banyuls. Les surveillances s’intensifient, jusqu’à l’interpellation du conducteur du SUV au péage de Tain-l’Hermitage, à 21h20. Quelques minutes plus tard, le fourgon "ouvreur" est stoppé dans la commune de Gervans. Dans le coffre du SUV, les enquêteurs découvrent cinq "valises marocaines" contenant au total 200 kg de résine de cannabis, rapporte le Parisien.

Selon leurs déclarations, les deux hommes, décrits comme deux "retraités du banditisme" lyonnais, auraient été recrutés par un tiers resté dans l’ombre, contre une rémunération comprise entre 4 000 et 5 000 euros. Ils ont été placés en détention provisoire dès le 6 décembre, avant leur présentation devant la justice lyonnaise ce lundi 8 décembre.

avatar
et oui et oui le 09/12/2025 à 13:47

C'était pas vraiment le bon plan pour la retraite !

avatar
Ex Précisions le 09/12/2025 à 13:42

Ce n'est pas bon du tout ils en arrêtent plein ces derniers temps, cela veut qu'il y en a de plus en plus des go-fast, sans parler des saisies dans des camions.
La politique menée contre le trafic de drogues est totalement en échec, depuis longtemps...

avatar
Heu, juste une question... le 09/12/2025 à 13:37
tazy a écrit le 07/12/2025 à 23h59

T vraiment une me....... De de ramener tt a l"'islam mais qu'a avoir l'islam avec ces voyous ? ?? ?? ??

DZ, dans DZ mafia, ça veut dire quoi selon toi ?

avatar
Looool le 09/12/2025 à 13:33

Y ont pris plus que des pointeurs du même âge. On comprend ici les priorités de ce pays.

avatar
ofast le 09/12/2025 à 11:48
Le problème c'est le Maroc.... a écrit le 08/12/2025 à 22h10

Un pays qui cultive de la drogue ! Ça craint !

192 kg!!!!!!!! bof des petits bras , les copains du roi passent des tonnes ,, bon ça pisse pas loin mais ça fait de la mousse,,

avatar
Le problème c'est le Maroc.... le 08/12/2025 à 22:10

Un pays qui cultive de la drogue ! Ça craint !

avatar
Titus69 le 08/12/2025 à 18:53

Pourquoi on n'a pas le droit de dire ici que l'Espagne devient réellement un narco-Etat ?

Je le dis étant moi-même catastrophé mon papi se retournerait dans sa tombe s'il voyait ça.

Comment voulez vous faire avec le gouvernement espagnol actuel (voir les affaires de corruption).

Puis en France... on ne se bat pas réellement contre le narco c'est vérifié. Pour se battre, il faut combattre les pays producteurs et les pays "passeurs". On sait très bien qui ils sont.
L'Etat ne fait rien contre donc il ne se bat pas contre le narco en France c'est tout aussi simple que cela.

avatar
oui-oui le 08/12/2025 à 10:58

" Bravo et merci aux agents de l'OFAST et a ceux qui ont contribuer de près ou de loin, à ce que ce poison, termine à l'incinérateur !!! "
.
.
+ 1

avatar
Tresor national le 08/12/2025 à 09:37
Marouc a écrit le 08/12/2025 à 05h12

Le problème c'est le Maroc qui fait pousser de la drogue en toute impunité.

Cela représente la meilleure vente à l’export…

avatar
c'est une évidence le 08/12/2025 à 08:41
Quelle hypocrisie a écrit le 08/12/2025 à 00h21

Vive la France et son merveilleux système.
En France c’est touche à mon enfant mais ne touche pas à mon argent.
Leur principal objectif est de surveiller et contrôler l’argent circulant dans ce superbe pays.
Par contre, les feminicides, les harcèlements au travail, les viols, les agressions dans nos communes, les propriétaires qui se font squatter leur logement et ne peuvent rien faire, les retraites minimales pour nos anciens qui ont travaillé toute leur vie, le niveau d’éducation et scolaire en chute libre, tous nos français qui ne parviennent pas à finir le mois tellement nous sommes taxés, le gouvernement en a rien faire bien au contraire.
Par contre, surveiller un marché parallèle alors là, les moyens sont déployés. Qu’ils revoient leur priorité.
Vous parlez d’islamo-narcotrafiquants quel nouveau mot inventé. Il faut être musulman pour être trafiquant ? Et bien dites donc, votre esprit est vraiment médiocre.

La drogue arrive surtout du Maghreb et est revendu par des réseaux de trafiquants originaires de ces pays ; et ça vous ne pouvez pas dire le contraire !

avatar
Marouc le 08/12/2025 à 05:12

Le problème c'est le Maroc qui fait pousser de la drogue en toute impunité.

avatar
Kid 69 le 08/12/2025 à 05:05

Bonjour. 55 et 61 ans avec le recul de l'âge de la retraite, ils pourront bénéficier de permissions de sortie pour recherche d'emplois. Frais de transport évidemment payés par l'administration pénitentiaire.

avatar
Quelle hypocrisie le 08/12/2025 à 00:21

Vive la France et son merveilleux système.
En France c’est touche à mon enfant mais ne touche pas à mon argent.
Leur principal objectif est de surveiller et contrôler l’argent circulant dans ce superbe pays.
Par contre, les feminicides, les harcèlements au travail, les viols, les agressions dans nos communes, les propriétaires qui se font squatter leur logement et ne peuvent rien faire, les retraites minimales pour nos anciens qui ont travaillé toute leur vie, le niveau d’éducation et scolaire en chute libre, tous nos français qui ne parviennent pas à finir le mois tellement nous sommes taxés, le gouvernement en a rien faire bien au contraire.
Par contre, surveiller un marché parallèle alors là, les moyens sont déployés. Qu’ils revoient leur priorité.
Vous parlez d’islamo-narcotrafiquants quel nouveau mot inventé. Il faut être musulman pour être trafiquant ? Et bien dites donc, votre esprit est vraiment médiocre.

avatar
tazy le 07/12/2025 à 23:59
Bravo et merci !!!! a écrit le 07/12/2025 à 21h57

Bravo et merci aux agents de l'OFAST et a ceux qui ont contribuer de près ou de loin, à ce que ce poison, termine à l'incinérateur !!!

Les médias, n'évoquent pas la perte financière pour les islamo-narcotrafiquants.
Dommage, j'aurai bien aimé connaitre la somme perdu !
Si quelqu'un à une info merci de la partager !

T vraiment une me....... De de ramener tt a l"'islam mais qu'a avoir l'islam avec ces voyous ? ?? ?? ??

avatar
Vals_marocaine le 07/12/2025 à 22:28

Et quand est ce qu’on va s’occuper du vrai problème le Maroc ? Ou on va s’écraser parce qu’ils vont ouvrir encore plus grand les couloirs d’immigration clandestine ? Donc sois les migrants sois la drogue ?

avatar
Bravo et merci !!!! le 07/12/2025 à 21:57

Bravo et merci aux agents de l'OFAST et a ceux qui ont contribuer de près ou de loin, à ce que ce poison, termine à l'incinérateur !!!

Les médias, n'évoquent pas la perte financière pour les islamo-narcotrafiquants.
Dommage, j'aurai bien aimé connaitre la somme perdu !
Si quelqu'un à une info merci de la partager !

