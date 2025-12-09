L’OFAST de Lyon tombe sur une lourde cargaison : suivis depuis la frontière espagnole deux "retraités du banditisme" condamnés

Mise à jour : Les deux hommes ont été condamnés en comparution immédiate ce lundi. Le tribunal a retenu leurs antécédents judiciaires : tous deux avaient déjà purgé des peines pour trafic de stupéfiants avant leur sortie de prison en 2019, période durant laquelle ils semblaient s’être éloignés du narcotrafic.

Lors de l’audience, le procureur a souligné "ce sont des personnes relativement âgées, qui ont travaillé" avant d’insister sur leur parcours pénal : "Ils savaient très bien ce qu’ils encouraient vu leur casier judiciaire". Le conducteur du véhicule où se trouvaient près de 192 kg de résine conditionnée en valises a écopé de quatre ans, tandis que son coéquipier, qui ouvrait la route dans un second véhicule, a été condamné à cinq ans.

Le ministère public a évoqué "une sérieuse rechute plutôt qu’une reconversion réussie" lors de ses réquisitions et avait ainsi demandé 8 et 6 ans d’emprisonnement, assortis d’une période de sûreté des deux tiers et une amende de 25 000 euros.

Article initial 7/12/25 à 18h00 : Les enquêteurs les soupçonnent d’avoir assuré un go-fast depuis l’Espagne, intercepté le 3 décembre au péage de Tain-l’Hermitage, après plusieurs heures de surveillance sur l’axe autoroutier.

L’antenne lyonnaise de l’OFAST avait repéré la veille la préparation d’un acheminement de résine de cannabis vers l’agglomération lyonnaise. Les investigations ont rapidement mis au jour un dispositif rodé : un SUV Peugeot 5008, signalé volé à Saint-Étienne et équipé de fausses plaques, ainsi qu’un fourgon Opel Vivaro chargé de précéder la cargaison pour repérer d’éventuels contrôles.

Le lendemain, en fin d’après-midi, le convoi est localisé près de la frontière espagnole, à Banyuls. Les surveillances s’intensifient, jusqu’à l’interpellation du conducteur du SUV au péage de Tain-l’Hermitage, à 21h20. Quelques minutes plus tard, le fourgon "ouvreur" est stoppé dans la commune de Gervans. Dans le coffre du SUV, les enquêteurs découvrent cinq "valises marocaines" contenant au total 200 kg de résine de cannabis, rapporte le Parisien.

Selon leurs déclarations, les deux hommes, décrits comme deux "retraités du banditisme" lyonnais, auraient été recrutés par un tiers resté dans l’ombre, contre une rémunération comprise entre 4 000 et 5 000 euros. Ils ont été placés en détention provisoire dès le 6 décembre, avant leur présentation devant la justice lyonnaise ce lundi 8 décembre.