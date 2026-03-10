Lyon : dans le tramway, un homme armé d’un couteau le fixe et le suit… l’étudiant raconte sa pire angoisse

Dimanche 8 mars au matin, un étudiant de 22 ans affirme avoir vécu un moment de forte tension à bord du tramway T4, à Lyon. Selon son témoignage rapporté par Le Progrès, un individu muni d’un couteau serait monté dans la même rame que lui avant d’adopter un comportement particulièrement inquiétant.

Très vite, le jeune homme explique avoir remarqué que le suspect le fixait avec insistance tout en manipulant un couteau. Une situation qui devient de plus en plus oppressante à mesure que le trajet se poursuit.

Mal à l’aise, l’étudiant décide alors de changer de place lors de l’arrêt Jet d’Eau – Mendès France, espérant mettre de la distance avec l’individu. Mais l’homme aurait continué à le suivre à travers la rame.

Selon le récit du jeune passager, le suspect se serait levé à plusieurs reprises pour venir s’asseoir à proximité, tout en continuant à manipuler la crosse de son couteau.

Face à la situation, l’étudiant décide d’alerter la police et compose le 17. "J’étais pétrifié, parce que même s’il y avait un peu de monde autour de nous, lui se retournait régulièrement et me regardait droit dans les yeux", explique-t-il à nos confrères.

Au téléphone, l’opératrice lui aurait demandé plusieurs précisions sur la situation et sur la position de l’homme dans le tramway. Mais la tension monte d’un cran lorsque le suspect change une nouvelle fois de place pour se rapprocher de lui. L’étudiant décide alors de se déplacer à nouveau dans la rame, tandis que la communication avec la police est finalement coupée.

Selon son témoignage, l’individu aurait continué à le fixer en manipulant son couteau, dont la lame mesurerait entre 7 et 10 centimètres.

La scène aurait finalement pris fin lorsque le suspect est descendu à l’arrêt Croizat – Paul Bert. Après cette mésaventure, le jeune homme affirme avoir été profondément choqué et assure qu’il ne souhaite plus reprendre la ligne T4 pour le moment.