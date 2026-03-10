Lyon : les tours de Notre-Dame de Fourvière entrent en restauration jusqu’en 2027

Dominant la ville depuis plus de 150 ans, les quatre tours de la basilique Notre-Dame de Fourvière s’apprêtent à entrer en restauration. La Fondation Fourvière, propriétaire du site, annonce le lancement des travaux à la fin du mois de mars, pour un chantier qui devrait se poursuivre jusqu’à fin 2027.

Classée parmi les monuments les plus emblématiques de Lyon, la basilique attire plus de trois millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait le site le plus fréquenté de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Construites à partir de 1872, les quatre tours d’angle de l’édifice ont subi les effets de plus d’un siècle d’exposition aux vents et aux intempéries.

Un diagnostic complet réalisé entre novembre 2023 et juillet 2024 a mis en évidence plusieurs dégradations : fissures, encrassement des pierres, dégradation des joints, infiltrations d’eau ou encore corrosion de certains éléments métalliques.

Cette étude, menée par ALEP Architectes avec plusieurs bureaux d’études sous l’égide de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), a confirmé la nécessité d’une restauration globale afin de sécuriser le monument et préserver sa structure.

Un chantier en deux phases

Le projet de restauration est estimé à 5,2 millions d’euros et se déroulera en deux grandes étapes.

La première phase, prévue de mars 2026 à avril 2027, concernera les deux tours situées à l’ouest du monument : la tour de la Justice et la tour de la Force.

La seconde phase, programmée d’avril à décembre 2027, portera sur les deux tours orientales : la tour de la Prudence et la tour de la Tempérance.

Le chantier mobilisera plusieurs entreprises spécialisées dans la restauration du patrimoine, notamment pour les travaux de maçonnerie, de couverture, de restauration des sculptures ou encore des vitraux.

Pour financer cette opération, la Fondation Fourvière a lancé fin 2025 une nouvelle campagne d’appel aux dons. Celle-ci a déjà permis de collecter près de 200 000 euros auprès de particuliers.

"La basilique de Fourvière fait partie de l’âme de Lyon. Depuis plus de 150 ans, elle veille sur la ville et rassemble les Lyonnais", souligne Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière.

Il ajoute que la mobilisation des donateurs témoigne du "lien unique et durable entre les Lyonnais et Notre-Dame de Fourvière", un monument régulièrement soutenu par la générosité populaire.

Malgré l’ampleur des travaux, la basilique restera accessible aux visiteurs et aux pèlerins pendant toute la durée du chantier. Des dispositifs de médiation devraient également être mis en place pour permettre au public de mieux comprendre les enjeux de la restauration et les métiers mobilisés sur ce chantier patrimonial.