Le festival Région des Lumières : une nouvelle édition mettant à l’honneur des femmes

Pour la 3ème année consécutive, la Région Auvergne-Rhone-Alpes illumine la façade de la Basilique de Fourvière pour le Festival Région des Lumières.

Né en 2019, le Festival Région des Lumières répond à 3 grands principes : l’équité territoriale, la gratuité des spectacles pour tous les publics et la mise en valeur du patrimoine régional.

"Nous avions à cœur de proposer ce nouveau spectacle, qui représente bien la volonté que nous avons à la Région de rassembler les habitants autour de ce qui cimente notre identité, à savoir notre culture et notre patrimoine", confie Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce nouveau spectacle lumineux, conçu par les Allumeurs de Rêves, met à l’honneur l’histoire de la Basilique. Les illuminations sont accompagnées par une bande son 100% féminine passant de l’opéra au jazz. Les musiques de différents styles et époques permettent une immersion totale.

Entre vidéomapping, animations et 3D, la nouvelle édition s’articule autour de plusieurs tableaux contant l’histoire de la Basilique.

En commençant par l’origine du monument, la Basilique est recouverte de fils de soie mettant en avant les canuts et les Lyonnais qui ont permis la construction de cette dernière.

La naissance de la Basilique est représentée par les plans historiques de celle-ci et les portraits des architectes.

Le jeu de lumière nous emmène ensuite à l’intérieur de la Basilique, laissant apparaitre les murs en mosaïques, les sculptures et les vitraux.

L’illumination se poursuit avec un hommage aux femmes lyonnaises comme Sainte-Blandine, Claudine Thévenet, Elise Rivet, Pauline Jaricot et Daisy Georges-Martin qui ont toutes joué un rôle crucial à Lyon.

En ouverture à l’international, le festival accueille des Vierges du monde entier. Elles viennent de Pologne, Hongrie, Brésil et des Philippines et sont toutes accompagnées par un chant traditionnel.

Pour conclure cette édition 2023, la lumière met en avant les trésors de la Basilique. Elle est ainsi recouverte de textes en latin et de traits-croquis pour ensuite la voir se reformer.

Cette année, l’esplanade à côté de la Basilique propose une nouvelle scénographie : un jardin extraordinaire aux bouquets de pivoines géantes surplombé par une nuée d’oiseaux de lumières posés sur les arbres.

Il sera possible d’assister à cette illumination du 14 au 30 décembre 2023, les jeudis, vendredis et samedi de 18h30 à 21h30. Un accès pour les personnes en situation de handicap est mis en place (handi-accueil, audiodescription simple et FALC, zone de point de vue réservée, cheminement PMR…).