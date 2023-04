Lyon : DJ set sur les toits de Fourvière annulé après des réactions indignées

Le 27 avril prochain, le collectif Quai de Saône devait organiser un DJ set sur les toits de la basilique du 5e arrondissement de Lyon.

Mais l'évènement qui allait être retransmis sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean vient d'être annulé.

"L’objectif de la Fondation Fourvière, propriétaire du site de la basilique Notre-Dame de Fourvière, est de créer des passerelles entre patrimoine, culture et religion. L’annonce du concert DJ set du 27 avril, organisé par le collectif Quai de Saône et de son accueil sur les toits de la basilique Notre-Dame de Fourvière a suscité de nombreuses réactions qui divisent et génèrent de graves dissensions", reconnaît la Fondation.

⚠️Annulation du concert DJ set du 27 avril 2023

sur les toits de la basilique Notre-Dame de Fourvière

avec retransmission sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean Baptiste : https://t.co/vQKjFwYtbj — Basilique Fourvière (@NDFourviere) April 20, 2023

"Les événements soutenus par la Fondation Fourvière doivent nécessairement se vivre dans un esprit de rassemblement et de paix. Puisque ce n’est manifestement plus le cas, la Fondation décide qu’elle n’est plus en mesure d’accueillir un tel événement sur son site", conclut-elle.

De nombreux fidèles s'étaient émus de cette nouvelle, considérant que les toits de la basilique n'étaient pas faits pour accueillir ce type de concert. Les Remparts, groupuscule identitaire, s'est d'ailleurs félicité de cette annulation : "On n’a même pas eu le temps de faire une action. Les coups de pression ont suffi", a réagi leur leader Sinisha Milinov.