Lyon : la Basilique Notre Dame de Fourvière bientôt monument préféré des Français ?

A l’occasion de l’émission "Le Monument préféré des Français" présentée par Stéphane Bern, Notre Dame de Fourvière est sélectionnée afin de représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cette première phase, la basilique est face au Château de Grignan et à la cuivrerie de Cerdon.

Sous la direction de l’architecte Pierre Bossan, secondé par Louis Sainte-Marie Perrin, la construction de la basilique commence en 1872 et se termine en 1896. L’édifice également surnommé "La Maison de Marie", à été bâti afin de rendre grâce à la Vierge pour la remercier d’avoir épargner la ville de la guerre franco-prussienne qui faisait rage en 1870.

Du haut de sa colline, l’emblème de Lyon et de la Vierge Marie, est classée monument historique en 2014 et fait partie du site lyonnais inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998. Cette basilique réveille la curiosité de plusieurs millions de visiteurs et pèlerins chaque année, venus du monde entier.

Les internautes doivent voter en ligne pour désigner leur monument préféré de leur région. L’ensemble des édifices alors sélectionnés de chaque région, s’affronteront lors de l’émission en prime time. Une mobilisation est nécessaire pour permettre à la basilique de représenter la région et d’accéder au vote final. Les votes sont ouverts jusqu’au 26 mai sur le site de France télévisions.