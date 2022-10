Lyon : une grande campagne de mécénat pour restaurer la basilique de Fourvière

La Fondation Fourvière, associée à la Fondation du Patrimoine, cherche cinq millions d’euros pour restaurer la basilique. Pour se faire, elle va lancer une campagne de mécénat à partir du mois de janvier pour trois ans. La Fondation du Patrimoine apporte un million d’euros via des demandes aux grandes entreprises (Total, Dassault, Michelin…).

La priorité pour la basilique concerne les travaux sur la sécurité. Les tours sont en "désordre", la pluie s’infiltre, la chapelle de la vierge est " très sale" et la nef se décolle des tours. Le musée et la salle du trésor vont également avoir droit à un réaménagement.

Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière l'explique : "Le temps est passé par-là". Si ces travaux n’ont pas de date fixe de début, il espère tout même qu’ils démarreront le plus vite possible.

"La disparition du patrimoine, ça existe"

A travers ces travaux, il veut aussi valoriser le patrimoine, faciliter l’accessibilité et l’inclusion sociale ainsi que rentrer dans une "transition écologique pour un tourisme plus responsable". Il déclare : "Ce patrimoine appartient à tout le monde". Il n’est en effet détenu ni par l’Etat, ni par une entreprise ou par des particuliers.

La dernière campagne de mécénat remonte à 2006 et environ 14 millions d’euros avaient été récoltés. Elle avait permis de rénover la charpente, les voûtes et repenser l’éclairage du monument. Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du Patrimoine, en appelle donc "à toute la région et à tous les Lyonnais".

Il ajoute : "On ne peut pas compter sur le maire ou le préfet. Il faut compter sur nous-mêmes." Par ailleurs, la basilique a été construite grâce au financement de particuliers et d’entreprises et la première a été posée il y a tout juste 150 ans.

Guillaume Poitrinal s’inquiète notamment de l’intérêt porté au patrimoine. En France, 800 bénévoles font partie de la Fondation tandis qu’au sein de son homologue anglais, National Trust, elle dénombre plus de 30 000 bénévoles. Le président de la Fondation conclut en rappelant d’ailleurs que "la disparition des objets du patrimoine, ça existe".

A.C.