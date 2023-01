Premier jour du procès Axelle Dorier : le détail glaçant du parcours funeste après les excuses des accusés

La cour d'assises du Rhône a débuté l’examen de l'affaire de la mort d'Axelle Dorier, le 19 juillet 2020 dans le 5e arrondissement de Lyon dans des circonstances particulièrement dures, trainée sur 807 mètres par une voiture. La famille de la défunte est arrivée avec un portrait géant d’Axelle, avant de prendre place sur les bancs du palais de justice.

Le procès a commencé avec l’examen de la personnalité du conducteur Youcef, puis du passager Mohamed. Les deux hommes ont débuté leur prise de parole avec un mot envers la famille Dorier, exprimant leurs condoléances et leurs regrets.

Un parcours de jeunes individus insérés et scolarisés, sans condamnation de justice, mais avec deux retraits du permis de conduire pour le principal mis en cause. Ce dernier s’est défendu en expliquant que sa direction, chez Sodexho ou Uber Eats, lui mettait la pression pour de meilleurs rendements, et donc "l’obligation" d’aller plus vite sur les routes. "Nous ne sommes jamais obligés" a rétorqué le président de la cour d’assises.

L’après-midi, les premiers témoins ont été entendus, dans une salle comble remplie des parties civiles, des journalistes ou du public. Le président a même autorisé des personnes à rester debout au fond de la salle.

La première à se plier à l’exercice est une commandante de police chargée de mener les premières constatations. Un moment trop dur pour la mère d’Axelle, qui a quitté la salle des 24 colonnes en pleurs quand la fonctionnaire détaillait les détails choquants de la scène. Parmi eux, la trace de sang laissée au sol par le corps de la jeune femme trainée sur près d’un kilomètre.

"Une trace noire laissée sur le bitume" qui mènera jusqu’à la découverte du corps d’Axelle Dorier gisant au sol "dans une mare de sang ". Plusieurs personnes sont alors auprès de la victime, ces dernières ont assuré lors de leurs dépositions avoir senti un mouvement respiratoire en posant leurs mains sur le dos d’Axelle, finalement déclarée morte par le SAMU à 4h du matin.

Sur ce parcours emprunté par la Golf aux plaques d’immatriculation allemandes, la policière a découvert "des bouts de chair, de cheveux" ou encore " de bijoux ". A 534 mètres exactement, un bout de doigt sera aussi trouvé, et encore une flaque de sang. Celle qui compte 35 ans de police remarque aussi que la trace, à cet endroit, " se dédouble, comme si le conducteur avait manœuvré". Une question au cœur des débats pour savoir si le conducteur a vu qu’il avait percuté Axelle, ce qu’il nie.

Les quelques images captées par la vidéo-surveillance prouveront en tout cas aux policiers que la voiture s’est soulevée à deux reprises, au niveau de la place des Minimes, "comme s’il elle était passée sur le corps d’une personne". Il est alors 3h40 du matin. C’est aussi à ce moment qu’une patrouille de police croise le chemin de la Golf, mais continue son chemin vers le parc des Hauteurs, où une rixe a été signalée. Quand les agents se rendent compte qu’ils ont aperçu les suspects, "qui semblaient calmes dans l’habitacle", ils reviennent devant le théâtre antique et découvrent Axelle mais plus aucune voiture. De nombreuses traces de sang seront retrouvées sous le véhicule, une fois que les deux cousins se sont rendus à la police.

Le témoignage continue, jusqu’aux premiers détails sur l’état de la jeune femme après avoir été libérée du châssis de la berline. "Il y avait une perte de substance sur le côté gauche de sa tête, une perte aussi quasi totale sur le poignet et la main gauche " poursuit la commandante. Aucun bruit ne se fait entendre dans la salle d’audience pendant quelques secondes. " Ça a été difficile, même pour les policiers, nous ne sommes pas habitués à voir un corps dans cet état ", résume le témoin.

D’autres témoignages sont ensuite venus se pencher sur l’affrontement entre les amis des Dorier et les autres individus arrivés en voiture, dont Youcef et Mohamed, avant qu’Axelle soit emportée. Au cœur des discussions, les dégradations sur une Twingo dont la conductrice venait de renverser le chien d’un ami d’Axelle. L’occasion pour la défense, représentée par Me Metaxas, de s’en prendre aux témoins de la fête : "personne n’a rien vu, n’a rien entendu ni vu quelque chose". Les deux accusés avaient notamment évoqué la présence d’un couteau lors du face à face avec les participants de la fête d’anniversaire dans le parc des Hauteurs.

Ce mercredi, la cour d’assises va de nouveau être chargée d’émotions, notamment avec les auditons du petit-ami de l’époque d’Axelle puis de ses deux frères jumeaux. Reste encore notamment une question toujours en suspens : est-ce que Youcef pouvait éviter la jeune femme ?

