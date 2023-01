La campagne nationale de mécénat pour la basilique Notre-Dame de Fourvière est lancée

"On a décidé de lancer cette campagne afin de lever 5 millions pour la basilique, pour s’assurer de faire les travaux d’urgence", voilà les mots de Cyril Balas, président du conseil de surveillance de la Commission de Fourvière pour expliquer l’objectif de cette levée de fonds.

Cela fait 6 ans qu’aucun travaux n’a été fait au sein de la basilique ou sur sa façade, l’édifice commence à en pâtir. Le froid, le vent et l’eau ont raison de la maçonnerie de certaines tours de la basilique. "Quand l’eau pénètre dans la maçonnerie et qu’il y a une période de gel cela fait péter les blocs, c’est ce qui fait qu’aujourd’hui, on a une partie de la tour de la Justice qui se détache", décrit Magaly Chatin, déléguée générale de la Fondation Fourvière.

Cette tour a vraiment besoin de rénovation, d’autant plus que c’est au pied de cette dernière que démarrent les visites insolites de Fourvière. Deux autres tours ont elles aussi été ciblées.

Selon les diagnostics effectués, la sécurisation des tours de la basilique devrait coûter 2.4 millions d’euros, le reste devra financer la poursuite des sculptures des façades, la restauration du musée et l’aménagement de la salle du trésor ainsi que la restauration de la chapelle de Fourvière.

Cette campagne a pour but de "sauver Fourvière", c’est pourquoi elle s’étendra sur 3 années, jusqu’en 2025.

Cyril Balas a tenu à préciser que cette opération est nécessaire aujourd’hui pour éviter des travaux plus conséquents dans les années à venir : "Cela représente 5 millions aujourd’hui mais cela pourrait en représenter 30 si on attend encore. Je pense que les Lyonnais nous en voudront s’ils apprenaient dans 10 ans que nous n’avons rien fait aujourd’hui, et qu’à cause de cela ils devront fermer totalement Fourvière pendant des années."

Cette campagne de mécénat appelle donc aux généreux donateurs privés qui se sentent concernés par la conservation de patrimoine. Les prémices de cette campagne sont prometteuses car ils ont déjà permis de réunir plus de 640 000 euros par le soutien de parrains notoires de la région comme GL events, SNF water science et l’institut Mérieux. Des premiers dons qui vont être investis dans la finalisation des travaux sur le Musée de Fourvière qui commenceront dès janvier pour une ouverture en avril.