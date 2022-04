Lyon : ouverture du nouveau restaurant du chef étoilé Guy Lassausaie sur l’esplanade de Fourvière

Après 4 ans de travaux, le restaurant nommé "Bulle" (Bistronomie -Urbaine – Locale – Légère et Eco-responsable), se situe dans la Maison Carrée, un ancien scolasticat jésuite. Ouvert toute la semaine, le chef propose un service continu du petit-déjeuner, au thé, jusqu’au dîner, de 8h à 23h. Les menus sont affichés de 38 et 48 euros le midi et jusqu’à 70 euros le soir. Avec une capacité d’environ 60 couverts, le lieu offre une vue panoramique sur Lyon grâce à 150 m2 de terrasse. Guy Lassausaie souhaitait une cuisine "respectueuse des produits de saison, créative, généreuse et engagée dans une démarche environnementale et sociale".

Deux autres chefs, Raphaël Courtin et Damien Monterai se tiendront aux côtés de Guy Lassausaie. De quoi attirer les Lyonnais et les touristes dans cet établissement grand de 700m2. "Ce sera le plus beau restaurant de Lyon, avec une gastronomie légère", selon Philippe Desmarescaux, président de la fondation Fourvière.

"Le lieu est exceptionnel de par sa situation géographique mais aussi par son âme qui a une histoire. On promet aux clients qui poussent la porte, un accueil convivial, et une qualité dans les assiettes. On veut pouvoir proposer une expérience différente", surenchérissait Gaëlle Manin lors de la visite presse des lieux en mars dernier.