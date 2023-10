Le chef Michel Dumas, star de YouTube, en séance de dédicaces ce jeudi à Lyon

Lyon, terre de gastronomie reconnue dans le monde entier, se devait d’accueillir le chef Michel Dumas, devenu star des réseaux sociaux ces dernières années pour ses recettes en tout genre. Le chef cuisinier français de 69 ans présentera à la librairie Decitre de Lyon Part-Dieu son nouveau livre, paru le 4 octobre dernier, intitulé "Super Nickel, les meilleures recettes de la table 55" ce jeudi à partir de 17h. Ce dernier regroupe 45 recettes inédites auxquelles viennent s’ajouter une partie de celles déjà disponibles en vidéo sur sa chaîne YouTube.

Avec un accent particulier sur la cuisine française et québécoise, Michel Dumas présente ses recettes de manière ludique et pédagogue, de la recette pour étudiant fauché au canard laqué. Le chef cuisinier installé à Montréal est aussi très connu pour ses expressions devenus cultes : "Top nickel", "tourne et retourne" ou encore "à la plonge", ainsi que pour ses couteaux multicolores strictement utilisés selon la couleur de l’aliment découpé. Un tout qui lui a permis d’accumuler près de 3,5 millions de followers sur ses réseaux sociaux.

Originaire de Poitiers, Michel Dumas s’est envolé vers le Québec à ses 22 ans pour travailler à l’hôtel Windsor, dans lequel il deviendra finalement chef exécutif. Après avoir été cuisinier pour les studios Ubisoft dans les années 2000, le chef s’est définitivement installé à Montréal. Depuis près de dix ans, avec l’aide de son fils qui monte ses vidéos, il publie deux recettes par semaine sur YouTube toujours avec ce ton humoristique qui a fait de lui une référence de la culture web francophone.