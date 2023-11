Cité Internationale de la Gastronomie : nouveau départ, nouvelle programmation à Lyon

La Cité de la Gastronomie ne cesse d'attirer de nouveaux visiteurs : son exposition en cours, Banquet, a enregistré 54 000 visiteurs venus découvrir les mystères scientifiques du plaisir gustatif, et est prolongée jusqu'au 31 décembre.

Festivals en folie

D'ici fin décembre, non pas un, non pas deux, mais bien trois festivals sont programmés à la Cité. Le premier, du 23 au 30 novembre inclus, exposera les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture. Intitulée Festival des solidarités, il sera suivi le 1er décembre par une célébration de la gastronomie à travers un voyage autour du monde avec le festival Bouillon de Cultures. Pour finir, le 16 décembre marquera le début des goûters et brunchs participatifs du monde, préparés par des "cuisinières et chefs exilés", pour partager ensemble nos différences culinaires : Mijoté en fête ! porte bien son nom.

Boulot, expo, dodo

Première expo au compteur : A table ! Ce que mange le monde. A travers le travail photographique de Peter Menzel et de la journaliste Faith d'aluisio, découvrez les repas de familles autour du globe. Cantines du Monde propose de "piocher dans le carnet de recettes traditionnelles des cantines de nombreux pays". Fan de Carottes est un concept autour de la néophobie alimentaire des enfants, lancé en collaboration avec l'institut Lyfe (ex-institut Bocuse) et présentant des recettes ludiques pour les parents. Et pour finir en beauté, Bonne tables, belles tables met au centre de...la table le Repas gastronomique Français tel qu'il est inscrit au patrimoine de l’Unesco.

Ateliers pour s’atteler à la gastronomie

Pour compléter ce programme déjà bien chargé, la Cité de la Gastronomie propose neuf ateliers, pour les petits et grands. Dans ceux que l'on aimerait essayer, il y a Repas de fête, qui donne des idées de recettes de fête avec un budget restreint (tout à fait au goût du jour), Quand l'archéologie s'invite en cuisine, qui met en lumière la gastronomie du temps des Romains (pour toute la famille), mais aussi Les papilles du confiseur, un atelier en famille qui propose de confectionner vos propres confiseries.

Le reste de la programmation est à retrouver sur Grandlyon.com.