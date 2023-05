Festival des cuisines du monde à la Guillotière : un succès pour cette première édition

A l’initiative de la Ville de Lyon et des mairies des 7eme et 3eme arrondissements, le « festival des cuisines du monde » s’est installé place Gabriel Péri, ce dimanche.

C’est un franc succès pour cette première édition, qui a permis de redécouvrir le quartier de la Guillotière. Un total de 3000 personnes comptabilisées pour 21 restaurateurs du quartier qui ont servi 2400 formules de repas.

Cette journée tournée autour des cuisines du monde entier, a permis de faire découvrir de nouvelles saveurs. Pour l’occasion, le Cours Gambetta était piétonisé et a transmis une ambiance intergénérationnelle grâce à sa fanfare Tartaraf. Ce sont 14 pays représentés à travers l’événement lyonnais qui permet de donner une visibilité aux restaurateurs participants. Entre dégustations et animations, les Lyonnais ont su trouver leur bonheur.

Les organisateurs se tournent désormais vers la préparation d’une deuxième édition encore plus ambitieuse et plus longue.