Lyon : ce qui vous attend à la 20ème édition du festival Quais du Polar

Sa première édition avait eu lieu en 2005 et accueillait cinquante auteurs. Cette année, le festival attend 135 auteurs venant de quinze pays différents, au Palais de la Bourse. De nombreux auteurs du monde entier seront au rendez-vous : Eliza Clark, Terry Hayes (Angleterre), John Grisham (Etats-Unis), Jo Nesbo (Norvège), entre autres. Côté français, Marc Levy, Guillaume Musso, Marion Brunet, Maxime Chattam, Olivier Norek, Niko Tackian, Pétronille Rostagnat et Franck Thilliez, figurent, entre autres, parmi la liste des présents. Des séances de dédicaces et des tables rondes permettront aux visiteurs de passer un temps privilégié avec ces derniers. Des grands entretiens seront aussi proposés, des rencontres avec des auteurs phares.

Un programme chargé

Comme chaque année, une grande enquête gratuite sera organisée dans la ville, au départ du Marché Gare jusqu’à l’Hôtel de Ville. Intitulée “Crime étoilé“, elle mêle plusieurs univers : musical, gastronomique et policier bien sûr. “Elle est réalisable en famille, avec des enfants“, explique Hélène Fischbach, la directrice du festival. Des visites et balades sont organisées, notamment à l’Ecole de Police qui ouvre ses portes exceptionnellement avec des ateliers prévus. La police scientifique d’Ecully accueillera des visiteurs également.

Le dimanche, deux sessions auront lieu au théâtre donnant lieu à des scènes de crimes les plus réalistes possibles. Beaucoup d’autres activités seront proposées sur ces trois jours de festival.

Pour l’occasion, l’Institut Lumières propose un week-end noir en diffusant des grands classiques tels que “Adieu Poulet“ ou “Shutter Island“. Et pour les plus jeunes, une sélection de polar pour tous les âges, des jeux, des BD, des documentaires etc… seront proposés pour une initiation au genre.

Des thématiques engagées

Le festival Quais du Polar permettra aussi à ses visiteurs de rencontrer des auteurs engagés dans des causes qui leurs sont chères. Cette année, des thématiques telles que la lutte contre le racisme, la misogynie, les violences faites aux femmes, les inégalités et les dommages environnementaux seront abordées.

L’an dernier, 90 000 festivaliers avaient fait le déplacement et 15 000 personnes avaient participé à la grande enquête. Etant le premier festival du polar en France et en Europe, son but est de mettre en avant ce genre littéraire qui est l’un des préférés des français, avec près de 22 millions de livres vendus chaque année.