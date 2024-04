Lyon : le festival Quais du Polar a battu des records pour sa 20e édition

Un anniversaire et des records pour le festival Quais du Polar cette année à Lyon. "Pari réussi pour cette fantastique édition anniversaire ! Cette 20ème édition a battu tous les records dès le vendredi", annoncent les organisateurs du festival mettant à l’honneur le polar.

Ce sont plus de 100 000 festivaliers qui étaient au rendez-vous de l’évènement accueillant cette année 135 auteurs du monde entier. Ils étaient également plus de 20 000 participants à la Grande Enquête de la ville.

"Les librairies, issus de la Ville et de la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, annoncent plus de 330 000 euros de chiffre d’affaires sur les trois jours, soit une augmentation de 15%", peut-on également lire dans le bilan de cette 20e édition des Quais du Polar.

Le rendez-vous est déjà donné en 2025 à des dates pour le moment inconnus.