Lyon : malgré la neige et le Covid-19, Quais du Polar fait le plein

Une 18e édition qui jouait de malchance. C’était d’abord le Covid-19 qui frappait plusieurs invités stars de l’évènement comme Harlan Coben, John Grisham, Viviane Moore, Jean-Luc Fromental et Max Annas, tous obligés d’annuler au dernier moment leur venue entre Rhône et Saône.

Puis ce fut la météo capricieuse, avec neige, pluie et chute des températures qui laissait espérer le pire, notamment pour l’enquête qui se déroule en grande partie dehors.

Mais ce dimanche soir, les organisateurs de Quais du Polar sont aux anges. Dans un communiqué, ils font le bilan et annoncent que "la fréquentation du festival s’approche de celle de 2019". Aucun chiffre précis n’est donné pour vérifier leurs dires, ce qui est une première. En 2019, Quais du Polar avait franchi la barre des 100 000 festivaliers.

Le communiqué annonce toutefois la présence de 12 000 enquêteurs dont 2000 scolaires et un chiffre d’affaires des librairies indépendantes du festival de 250 000 euros.

Les prix de Quais du Polar 2022 :

Prix des lecteurs Quais du Polar / 20 Minutes : Traverser la nuit, Hervé Le Corre (Éditions Rivages)

Prix jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon :La Cité des squelettes, Richard Petitsigne (Gulf Stream Éditeur)

Prix BD Quais du Polar / Expérience / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes :Queenie. La Marraine de Harlem,Elizabeth Colomba & Aurélie Lévy (Éditions Anne Carrière)

Prix Polar en série : Le Loup des ardents, Sophie Adénis (Éditions Robert Laffont)

Prix Le Point du polar européen : Terra nullius, Victor Guilbert (Éditions Hugo Thriller)

Prix des Bibliothèques de la ville de Lyon et de la Métropole : L’Île des âmes, Piergiorgio Pulixi(Éditions Gallmeister)

Prix Claude Mesplède : La Ville de plomb, réédition de Jean Meckert dirigée par Stéfanie Delestréet Hervé Delouche (Éditions Joëlle Losfeld)