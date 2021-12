Lyon : Quais du Polar confirmé pour 2022, les premiers noms dévoilés

L'annonce a été faite ce jeudi matin par les organisateurs du festival, qui ont également dévoilé quelques noms d'invités.

Plus de 120 auteurs venus du monde entier seront présents pour ces trois jours pour participer à des conférences, des lectures et des dédicaces. Parmi eux, l'américain John Grisham, le français Guillaume Musso, le britannique Richard Osman ou encore la belge Barbara Abel.

"Source d’inspiration inépuisable pour les auteurs, à la fois décor et personnage à part entière, la ville sera au cœur de la programmation de cette prochaine édition. Villes mondes, villes sombres, villes en mutation et villes utopiques, nous dresserons ainsi avec les auteurs invités une cartographie mondiale des villes du polar. Un voyage qui nous mènera aux quatre coins du monde et permettra de questionner les nouveaux enjeux de notre société post-covid et de renouer avec la dimension internationale du festival", indiquent les organisateurs de Quais du Polar dans un communiqué.