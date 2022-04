Plus de 120 auteurs venus du monde entier réunis à Lyon pour Quais du Polar

Jusqu'à dimanche, plus de 120 auteurs venus du monde entier participeront à des conférences, des lectures et des dédicaces, notamment au Palais de la Bourse et à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Parmi eux, le britannique Richard Osman, la belge Barbara Abel ou encore l'américain David Joy. Les auteurs français seront aussi mis à l'honneur, notamment Guillaume Musso et Michel Bussi. Déception en revanche pour les fans d'Harlan Coben et de John Grisham, contraints d'annuler leur venue pour cause de Covid. Viviane Moore, Jean-Luc Fromental et Max Annas sont également touchés et ne viendront pas à la rencontre des Lyonnais fans de littérature.

La ville, "source d'inspiration inépuisable pour les auteurs, à la fois décor et personnage à part entière", sera au cœur de la programmation de cette 18e édition : "Villes mondes, villes sombres, villes en mutation et villes utopiques, nous dresserons ainsi avec les auteurs invités une cartographie mondiale des villes du polar. Un voyage qui nous mènera aux quatre coins du monde et permettra de questionner les nouveaux enjeux de notre société post-covid et de renouer avec la dimension internationale du festival", avaient indiqué les organisateurs de Quais du Polar lors de l'annonce du thème du festival.

La ville qui sera aussi le thème de la traditionnelle grande enquête. Intitulée 20 000 lieues sous la ville, la Grande Enquête partira cette année de Villeurbanne, capitale de la Culture 2022, pour arriver à l'Hôtel de Ville.