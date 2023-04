Quais du Polar : un chiffre d'affaires record pour les librairies à Lyon cette année

La 19e édition du festival international s'est terminée dimanche à Lyon. Les organisateurs en tirent déjà un bilan très positif, avec plus de 90 000 participants et un chiffre d'affaires record pour les librairies qui ont engrangé 290 000 euros.

"Une édition qui renoue avec les plus belles années" selon eux, et qui "a réussi son pari : offrir au plus grand nombre une véritable ouverture sur le monde et faire de la ville de Lyon le centre du monde, le temps d'un week-end".

Quais du Polar n'est pas vraiment terminée puisque l’opération "Le mois du Polar" lancée pour la première fois par le festival en partenariat avec le réseau des libraires Ensemble. Des dédicaces et animations auront lieu en librairies tout au long du mois d’avril avec les auteurs et autrices invités. 14 rencontres littéraires seront ainsi proposées avec 12 auteurs et autrices de polar participants parmi lesquels DOA, Thomas Mullen, R.J. Ellory, Colin Niel ou Michèle Pedinielli dans 12 librairies situées à travers toute la France, à Mulhouse, Toulon, Angoulême, Brest, Le Mans, Nîmes, Rouen, Amiens, Bourg-en-Bresse, Limoges et Villefranche-sur-Saône.

L'édition 2024 est d'ores et déjà annoncée, elle se tiendra du 5 au 7 avril. Les organisateurs entendent fêter dignement le 20e anniversaire de Quais du Polar avec une "programmation exceptionnelle". Mais il faudra encore attendre avant d'avoir droit à une liste de noms prestigieux.