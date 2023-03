Lyon : près de 500 livres dans les tramways pour Quais du Polar

Le Sytral va déposer près de 500 livres dans les tramways T1 et T4 ce vendredi. Tout comme lors de la Fête du livre de Bron début mars où 400 livres avaient été déposés, le Sytral veut inciter les usagers à s’intéresser à cette 19e édition de Quais du polar et "valoriser l’art et la culture dans les transports en commun".

Ces livres ont tous été écrits par les auteurs présents pour l’évènement et répartis dans les deux rames pendant toute la journée. Il n’est en revanche pas précisé à quelle fréquence et combien de livres seront présents par rame.

Etant donné que les bouquins sont laissés gratuitement, ceux qui les récupéreront pourront repartir avec ou bien les laisser dans les transports. Une semaine avant Pâques, les usagers n’iront donc pas chasser des œufs pour une fois, mais partiront à la chasse aux livres.