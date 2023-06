Lyon : fin des interruptions du métro B espérée d’ici 2025, la ligne A bientôt automatisée

L’objectif, améliorer la fréquence, la capacité et le confort des métros sur les quatre lignes. Un projet qui s’étale jusqu’en 2035 et qui représente un coût total de 1,7 milliard d’euros.

Les principales nouveautés concernent la ligne A, qui devrait être progressivement automatisée, jusqu’à l’être complètement en 2035. Des portes palières seront également installées sur la ligne pour éviter les intrusions sur voie. Nécessitant des travaux de grande envergure, les travaux de la ligne A représentent à eux seuls 40% du budget total.

Concernant le métro B, théâtre d’interruptions très fréquentes, la collectivité est optimiste : la ligne, automatisée depuis juin 2022, "est en fin de rodage" selon Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Avec "du mieux depuis ces trois derniers mois" selon ce dernier, SYTRAL Mobilités estime que la ligne B atteindra la fin de sa mise au point d’ici 2025…

Cette date coïncidera-t-elle avec la fin des interruptions à répétition du métro B, sachant que la nouvelle station Saint-Genis-Laval Hôpital-Sud ouvrira ses portes en octobre prochain ?

La modernisation du réseau comprend également l’achat de rames supplémentaires et de voitures plus longues, notamment sur les lignes B et D. Sur l’aspect sécurité, la surveillance vidéo a prévu d’être renforcée sur les lignes A et C. En bref, plus de métros par jour, plus de place dans les rames et un meilleur confort avec la climatisation (déjà installée sur la ligne B).

Ce vaste plan de modernisation du réseau est aussi un moyen pour SYTRAL Mobilités de légitimer un coût d’abonnement en hausse. Passé à près de 70 euros mensuels en janvier 2023, soit trois euros de plus que l’année dernière, l’abonnement TCL typique (de 26 à 64 ans) est le principal revenu pour éponger des coûts de rénovation et de modernisation considérables.

Un plan ambitieux, suffisant pour satisfaire les 700 000 voyageurs quotidiens du réseau ?