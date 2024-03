"Changement sans changement", "tout va bien se passer" : la RATP veut rassurer les usagers du métro sur son arrivée à Lyon

Le vote a été approuvé en début d’après-midi ce jeudi. Dans le cadre du nouvel allotissement du réseau TCL, SYTRAL Mobilités a décidé de confier l’exploitations des bus à Keolis, son collaborateur historique, et des modes lourds (métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress) à la RATP, et ce dès le 1er janvier 2025.

L’établissement public en charge du transport parisien était attendu au tournant lors de la conférence de presse du SYTRAL menée par le président de Métropole de Lyon Bruno Bernard. Dans le cadre d’un contrat estimé à 2,025 milliards d’euros sur 10 ans, qui permet à la collectivité lyonnaise de réaliser une économie estimée entre 25 et 30 millions d’euros annuels, la RATP a tenu à rassurer et afficher des objectifs pour le moins ambitieux.

"Tout va bien se passer", a introduite Hiba Farès, présidente de la filiale RATP Dev, en charge d’exploiter les réseaux hors Île-de-France : "Le changement se fera sans changement. Nous avons l’expérience de la reprise de réseau : nous encadrons celui de plus de 100 villes dans le monde". Une confiance partagée par Bruno Bernard : "Nous avons fait le choix de reprendre un service public et de recouper le réseau en deux", expliquait le président de la Métropole de Lyon.

Le "quasi 100%" de fiabilité visé

Face à l’inquiétude des usagers lyonnais voyant arriver chez eux un exploitant qui a mauvaise presse à Paris, la RATP et SYTRAL Mobilités mettent la barre haute. Un objectif de taux de fonctionnement à 99,8% sur toutes les lignes de métro est espéré d’ici 2035, contre un taux estimé entre 99,3 et 99,6 lors de la reprise du réseau début 2025, pour ce que Bruno Bernard appelle "des engagements de fiablilité".

La régie francilienne a également promis plus de capteurs de données et une durée d’intervention de 10 minutes en cas de défaillance sur le réseau. Environ 20% de l’énergie utilisée prévoit d’être verte et locale, selon les chiffres communiqués par RATP Dev.

Pourtant critiquée par l’opposition en l’absence de "projet métro" depuis la fin de l’extension de la ligne B, la Métropole de Lyon a fait savoir par la voix de son nouveau collaborateur parisien vouloir "mener des projets d’automatisation (déjà en cours, ndlr) mais aussi d’extension" du réseau souterrain. Une déclaration qui ne fera pas réapparaître le mirage d'un métro E tant souhaité par la droite lyonnaise, mais enfoui par les écologistes.

T.J.