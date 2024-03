Keolis et RATP en charge des TCL dès 2025 : l'allotissement officiellement voté à Lyon

Après une année de réflexion, les écologistes lyonnais ont décidé de procéder à l'allotissement du réseau TCL et de confier l'exploitation des bus à Keolis, et celle des modes lourds (métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress) à la RATP. Un schéma qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025. D'ici là, Keolis continuera d'exploiter l'ensemble du réseau comme il le fait depuis 30 ans.

Ce dernier a prévu de réclamer au Sytral 1,616 milliard sur six ans pour gérer les bus, c'est le lot le plus important en termes de chiffre d'affaire annuel et d'effectif TCL. De son côté, RATP Dev planche sur 2,025 milliards d'euros sur 10 ans.

Ce qui constitue au total une probable économie annuelle de 25 à 30 millions d'euros par rapport à ce qui se faisait avant l'allotissement.

A noter que le Sytral s'engage à verser une indemnité de 2 millions d'euros à chaque candidat qui a présenté une offre non-retenue. Keolis va donc toucher son chèque pour ne pas avoir été choisi sur le volet modes lourds, tandis que la RATP et Transdev gagneront la même somme pour avoir loupé le lot des bus.

Sur le volet social, dès le 1er janvier 2025, les deux opérateurs ne pourront pas dénoncer ou réviser à la baisse ni remettre en cause les socles sociaux pendant toute la durée des contrats des salariés. Un non-respect des socles sociaux pourra constituer une faute grave, entraînant une résiliation du contrat.

"Les droits des agents TCL sont garantis", a promis Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole.

Sept objectifs ont été fixés aux deux candidats choisis par le Sytral : renforcer la qualité de service, garantir un service unifié au voyageur, positionner Sytral dans un rôle de régulateur, optimiser la performance, prendre en compte le développement humain du réseau et préserver les compétences, maintenir la capacité d'investissement du Sytral et garantir la transparence sur les conditions d'exécution du service et sur les coûts.

Le débat avant le vote n'était guère intéressant, compte-tenu qu'il n'y a pas d'opposition et que les prises de parole sont uniquement faites pour s'auto-congratuler.

Seul Raphaël Debû, qui avait prévenu à l'avance que les communistes opposés à l'allotissement ne prendraient pas part au vote, a mis un peu de piquant dans les déclarations. Celui qui prône le passage des TCL en régie publique, a indiqué que "comme 70% des coûts proviennent de la masse salariale, nous avons une petite inquiétude que les salariés deviennent la variable d'ajustement". Il a également expliqué n'avoir "jamais eu de retour positif de la part de salariés qui ont connu l'allotissement".

Lors des deux votes, Izzet Doganel votait contre, Pierre Oliver (Région) s'abstenait et Raphaël Debû, Marie-Christine Burriquand et Laurence Boffet s'abstenaient.

Pour rappel, les écologistes prévoient après le conseil d'administration une conférence de presse avec les représentants de Keolis et de la RATP.