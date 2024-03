Vincent Monot sur l'allotissement TCL : "Avoir la meilleure offre technique au meilleur prix"

Le 28 mars, le conseil d'administration du Sytral annoncera les résultats de l'allotissement du réseau TCL. Et les rumeurs se font de plus en plus pressantes, indiquant que Keolis ne conserverait que l'exploitation des bus, tandis que la RATP se chargerait des métros, tramways, funiculaires et du Rhônexpress.

"Il faut un minimum de concurrence juste et saine dans l'intérêt de l'usager TCL pour avoir la meilleure offre technique au meilleur prix", indique Vincent Monot, qui se refuse toutefois à confirmer cette future répartition dès le 1er janvier 2025. "Renouveler cette DSP de plusieurs milliards d'euros sans concurrence, ce n'était pas une bonne idée, poursuit le vice-président du Sytral.

L'élu écologiste espère que l'allotissement permettra de "dégager des marges de manoeuvre pour développer de nouvelles lignes".

Mais ça ne sera pas de nouvelles lignes de métro, puisque les Verts se concentrent sur le tramway, et notamment TEOL, "le projet le plus important depuis le métro D. Beaucoup de villes l'appelleraient métro".

00:00 Allotissement du réseau TCL

06:45 Plan de mandat du Sytral

09:56 Se fournir partout en Europe

11:16 Tarification TCL