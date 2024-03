RATP, allotissement : un vote historique pour les TCL ce jeudi à Lyon

Sur impulsion des écologistes, l'allotissement des TCL va prendre forme puisque seront votées les attributions des deux lots créés.

Et sans surprise, le conseil du Sytral devrait se ranger derrière les propositions faites par le président Bruno Bernard et voter pour Keolis et la RATP.

Le premier, exploitant de l'intégralité du réseau TCL depuis des décennies, ne s'occupera plus que des bus au 1er janvier 2025, pour une durée de 5 ans. Tandis que le second fera une arrivée fracassante à Lyon et se chargera jusqu'en 2034 des modes lourds (métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress, contrôle des titres et gestion des infrastructures), sans oublier les futures navettes fluviales sur la Saône dès l'été 2025.

Pour rappel, Transdev est le troisième candidat en lice, qui sera donc recalé.

Bruno Bernard est en tout cas sûr de son coup, même si les communistes ne prendront pas part au vote, puisqu'il a convié les dirigeants de la RATP et de Keolis à participer avec lui à une conférence de presse à l'issue du vote.

En 2022, lorsqu'il a pris la décision de réaliser l'allotissement des TCL, l'écologiste indiquait que "l’objectif est de créer un réseau unifié, de renforcer le pilotage des autorités organisatrices de mobilité, et d’avoir une concurrence juste et saine". Son annonce avait été accompagnée de mouvements de grève, les syndicats craignant que les agents perdent leurs avantages. Jacky Albrand, responsable national des transports urbains de la CGT, tirait la sonnette d'alarme l'an dernier dans nos colonnes : "L’usager ne va pas se rendre compte tout de suite des différences, mais il va se rendre compte de la baisse de qualité en fonction des moyens accordés".

Les Verts parviendront-ils à rassurer syndicats et usagers ? L'annonce de l'arrivée de la RATP à Lyon a en tout cas beaucoup fait réagir les réseaux sociaux.