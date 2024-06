RATP à Lyon, allotissement des TCL : les alertes de l'ancien président du Sytral

L’ancien président emblématique du Sytral et des années Collomb s’opposait alors aux rêves d’allotissement des écologistes. "Si nous avons une seule entreprise pour tout le marché opérateur, elle est nécessairement motivée pour régler les questions qui se posent aussi bien en mettant à disposition les bus et les chauffeurs. S’il y a plusieurs entreprises qui se partagent le marché, chacun cherchera à défendre ses intérêts financiers et nul doute que la qualité de service que l’on a aujourd’hui ne sera plus la même en cas d’incident", écrivait-il.

À nouveau interrogé à ce sujet, maintenant que l’allotissement est voté et que Keolis et RATP Dev se partagent le gâteau des TCL, Bernard Rivalta n’a pas bougé d’un iota et reste alarmiste.

Sur le principe d'allotissement, la piste avait été étudiée mais Bernard Rivalta l'avait "enlevé de l'ordre du jour. Car le réseau de Lyon est très interconnecté, ce qui permet d'avoir des solutions pas trop pénalisantes pour l'usager en cas de pépin. Les écologistes ont voulu faire l'allotissement sous la pression et le lobbying des exploitants et entreprises de transport".

Bruno Bernard et son vice-président Jean-Charles Kohlhaas ont-ils été dépassés par l'enjeu ? "Ils ont perdu beaucoup de matière grise et de réflexions au Sytral. C'étaient souvent des gens de Keolis. Quand les écologistes ont annoncé vouloir faire la peau à Keolis, ils se sont barrés. Je sais qui sont les types qui sont partis, je connais leurs qualités. Ils avaient une vision globale", poursuit Bernard Rivalta.

Pour l'ancien président du Sytral, la suite logique de cet allotissement, c'est "un réseau beaucoup plus cher, avec une hausse de l'abonnement et du ticket. Je prends les paris aujourd'hui. Je ne crois pas du tout dans les annonces d'un gain de 20 à 30 millions d'euros. Ou alors ils feront des économies sur la qualité de service. Je ne suis pas en faveur de foutre en l'air ce qui fonctionne. C'est un saut vers l'inconnu. Avec Keolis on avait fait un réseau TCL très performant, et les gens pensent que c'est tombé du ciel".

Concernant la collaboration à venir entre Keolis et RATP Dev, le premier s'occupant des bus à compter du 1er janvier 2025 et le second du reste du réseau, Bernard Rivalta est là aussi alarmiste : "Même si les exploitants disent que tout est écrit dans le contrat, c'est une vaste blague. Le service de bus-relais (en cas de problème sur les lignes de métro ndlr) ne se fera pas. Parce que quand Keolis devra sortir sept bus de plusieurs lignes pour qu'ils deviennent des bus-relais, ils expliqueront qu'ils n'ont pas les moyens humains ou qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent, parce que ce sont sept bus qui ne rouleront plus pour eux, mais pour la RATP".

Enfin, sur le personnel TCL, l'ancien monsieur Transports de Gérard Collomb estime que "dès qu'il y aura une revendication à la RATP à Paris, le réseau de Lyon va suivre. Les syndicats vont s'amuser à demander au Sytral de faire pression à Paris. S'ils ont du mal à recruter, c'est parce qu'il n'y a pas de perspectives. Les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés".