RATP en charge des métros à Lyon : la droite regrette l'absence d'opposants au Sytral

Au lendemain du vote historique du conseil d'administration du Sytral sur l'allotissement du réseau TCL, la droite se plaint de ne pas avoir de sièges et donc de voix à faire entendre sur le sujet.

"Nous regrettons cette non-représentation qui porte atteinte à la diversité des opinions et qui fait fi des choix électoraux des Grands Lyonnais", s'emporte le groupe LR la Métro Positive dans un communiqué.

Les élus présidés par le maire de Caluire-et-Cuire Philippe Cochet rappellent que "l'abandon du plan métro, les choix d'itinéraire sur TEOL (tramway-express de l'Ouest lyonnais), le développement des lignes bus sur les territoires sont décidés par la seule majorité et sans concertation des élus d'opposition".

Pour rappel, les écologistes avaient décidé de lancer au 1er janvier 2022 l'AOMTL, nouvel établissement public local dédié aux mobilités des territoires lyonnais. Ce qui permettait notamment de réduire le nombre de sièges de l'opposition, qui passaient de 7 initialement, à finalement 3 ou 4.

Malgré les négociations avec Bruno Bernard, la droite avait préféré renoncé à tous les sièges plutôt que d'en céder quelques-uns à la majorité. Seul Izzet Doganel, élu sur les listes de Gérard Collomb en 2020, réclamait et obtenait un siège. Il a d'ailleurs voté contre l'allotissement ce jeudi et l'arrivée de la RATP à Lyon pour exploiter les métros, tramways et Rhônexpress.