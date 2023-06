Un an plus tard, plus d'un ticket TCL sur deux est payé via les bornes de paiement sans contact

Il y a un an, le Sytral équipait enfin le réseau TCL de bornes de paiement par carte bancaire sans contact afin de faciliter la vie des usagers et de réduire l’édition de tickets papier.

Et le succès est au rendez-vous puisque Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon, annonce que 8 millions de ventes ont été réalisées en un an. L’open paiement représente ainsi "plus d’un ticket sur deux vendus" depuis le 30 mai 2022 selon l’élu écologiste.

🎉🚇 Nous sommes ravis d'annoncer que l'OPEN PAIEMENT du Réseau #TCL @SYTRALmobilites de la Métropole de Lyon a atteint un jalon impressionnant : 8 millions de ventes en un an !



Cela représente plus d'un ticket sur deux vendus sur notre réseau ! pic.twitter.com/xyDXXiPWPw — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) June 2, 2023

Le Sytral avait prévu de dépenser 18 millions d’euros pour installer 4000 bornes rouges dans les bus, tramways et stations. Une première étape décisive vers l'abandon total du ticket rouge d'ici plusieurs mois. Ce dernier devrait être remplacé, comme c'est le cas dans de nombreuses métropoles européennes, par un support non jetable qui devra être rechargé.