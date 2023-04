L'agence de notation financière Moody's confirme la bonne note du Sytral, y compris dans l’écologie

L’agence de notation financière Moody’s a rendu publique une nouvelle évaluation de la situation financière et confirme la note "Aa2", note la plus élevée pour une collectivité française. Pour la suite, les financiers tablent sur "une perspective stable".

"Ces résultats démontrent que Sytral Mobilités, deuxième autorité organisatrice des mobilités de France, parvient à développer un plan d’investissement ambitieux tout en préservant la santé financière de la collectivité, pour répondre aux besoins de mobilités des habitantes et habitants du territoire", assure Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral dans un communiqué.

L’agence Moody’s relève notamment, toujours d’après le communiqué du Sytral, "de bonnes pratiques de gouvernance et une gestion prudente, assurant une structure de dette saine et un profil de liquidité solide, malgré des dépenses d’investissement élevées dans les deux prochaines années", mais aussi "un modèle de financement bénéficiant de sources diversifiées de recettes de fonctionnement, un maintien de l’épargne brute au-dessus de 30 % des recettes de fonctionnement au cours de la période 2023-2024, un poids de la dette en hausse en raison d’un plan de mandat ambitieux mais considéré comme supportable en raison de charges d’intérêt ne représentant que 2,4% des recettes de fonctionnement entre 2023 et 2024, d'une clause de revoyure prévue à mi-mandat et d'un suivi élaboré des investissements".

Moody’s souligne aussi que le Sytral va "continuer de bénéficier du dynamisme et de l'attractivité de la région lyonnaise, de la reprise continue de la fréquentation de ses réseaux et pourra compter sur l’augmentation de la contribution statutaire de son principal membre, la Métropole de Lyon, sur le mandat actuel".

Enfin, les écologistes seront ravis d’apprendre que l’agence de notation financière intègre désormais dans son évaluation un score lié à l’impact environnemental. Sytral Mobilités bénéficie ainsi de la note "neutre-à faible". "Ce résultat vient saluer la politique ambitieuse de SYTRAL Mobilités pour lutter contre le réchauffement climatique qui se traduit notamment par un réseau de transports en commun aujourd’hui alimenté à près de 80% grâce à l’électrique et au BioGnv", se félicite Bruno Bernard.