Lyon : le Sytral expérimente le transport de vélo dans les bus

"Ce système est d’abord une expérimentation d’une durée de 6 mois avant un potentiel élargissement du dispositif", explique Fabien Bagnon, membre du bureau exécutif de Sytral Mobilités. Le Sytral teste sur la ligne 10E du réseau lyonnais la possibilité aux cyclistes de suspendre leur vélo dans le bus. Seulement un seul vélo pourra être accroché dans chaque véhicule, mais ce n’est pas un problème pour Fabien Bagnon : "Ce n’est pas un usage qui a vocation à être massifié, mais c’est une possibilité supplémentaire pour les gens qui commencent ou terminent leur trajet à vélo".

Lorsqu’est évoquée la possibilité de potentiels conflits entre usagers aux heures de pointes, le membre du bureau exécutif du Sytral évoque que "le partage de l’espace public doit être fait en bonne intelligence" et compte sur la "courtoisie et le respect des personnes" pour que tout se déroule dans les meilleures conditions.

A noter que les vélos cargos et électriques ne sont pas acceptés car leur poids est trop important. Il n’est également pas possible d’accrocher plusieurs vélos à l’arrière du véhicule, comme le dispositif mis en place sur les cars, car cela allongerait le véhicule et celle-ci dépasserait la limite légale autorisée.

"Encore une fois, l’idée est de combiner les différentes mobilités, car l’intermodalité est très importante au 21ème siècle", termine Fabien Bagnon.

