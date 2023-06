Lyon : la Fête de la Musique, c’est aussi dans le métro

Cette année, pour marquer le coup, SYTRAL Mobilités a décidé de créer des scènes éphémères dans les stations de métros essentiellement pour ce 21 juin. A partir de de 13h et jusqu’à 20h, ce sont 13 artistes qui feront vivre en musique plusieurs lignes de transports.

Il s’agit de la première édition organisée par le SYTRAL et cette dernière compte différents styles de musique, de l’électro au rock en passant par le RnB et le jazz. Plusieurs artistes sont originaires de Lyon ou s’y sont installés comme Touché Music, Alexia, Coda ou Djazz.

Concernant les lieux où la musique résonnera plus que les annonces TCL en sortie des haut-parleurs, il faudra compter sur les stations Cordeliers, Gorge de Loup, Garibaldi, Bellecour et Saxe Gambetta. Une rame du T4 et la station Rhône-Express de Lyon Saint-Exupéry font aussi partie de l’évènement.

Les horaires et les artistes sont à retrouver directement sur le site du SYTRAL.