Colis suspect : les métros paralysés ce vendredi matin

Le métro A ne circulait plus qu'entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes, le métro B effectuait uniquement les trajets entre Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud et Stade de Gerland, tandis que la ligne C se stoppait après Croix-Rousse et ne desservait plus Croix Paquet et Hôtel de Ville.

La reprise de la circulation est estimée entre 9h30 et 10h.