Lyon : panne majeure sur les lignes de métro ce mercredi matin

Ca a été la pagaille dans les métros lyonnais ce mercredi matin : La ligne A circulait uniquement de Charpennes Charles Hernu à Perrache. Les stations de République Villeurbanne à Vaulx-en-Velin La Soie n'étaient plus desservies. La reprise de la circulation était estimée à 10h, elle a finalement repris vers 8h.

Concernant la ligne B, les métros circulaient uniquement de St-Genis-Laval Hôpitaux Sud à Part-Dieu. Les stations de Charpennes Charles Hernu à Brotteaux n'étaient plus desservies. La reprise progressive s'est faite après 7h15.

Enfin, la ligne C fut aussi touchée par cette panne d'origine informatique, et circulait uniquement de Croix-Rousse à Hôtel de Ville Louis Pradel. Les stations de Hénon à Cuire n'étaient plus desservies. La reprise a été progressive.