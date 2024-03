Opposés à l'allotissement, les communistes voteront contre l'arrivée de la RATP à Lyon

Puisque leur président Bruno Bernard a demandé à ce que Keolis récupère le lot des bus et la RATP celui des modes lourds (métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress), et qu'il dispose d'une large majorité, il n'y a guère de suspense.

Cela n'empêchera pas certains membres de cette majorité de gauche de s'opposer à cette future répartition qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

Dans un communiqué, les élus du groupe communiste annoncent qu'ils sont toujours opposés au principe d'allotissement et qu'ils restent persuadés qu'un passage en régie des TCL est la meilleure solution.

"Nos élus au SYTRAL ne voteront pas sur les résultats d’une mise en concurrence entre opérateurs qui appartiennent tous à des acteurs publics (RATP, 100% État - Kéolis, filiale SNCF à 70 % et Caisse des dépôts, 30% - Transdev, filiale Caisse des dépôts à 66 %) et qui devraient faire partie d’un même service public national des transports urbains", indique le groupe PCF, qui entend rester attentif "aux statuts des personnels et aux conditions de travail", ainsi qu'à "l'unité du service public".

Ce sont donc deux voix communistes en moins (Léna Arthaud et Marie-Christine Burriquand) sur lesquelles Bruno Bernard ne pourra pas compter le 28 mars prochain.