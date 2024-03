En plus du métro de Lyon, la RATP va également gérer les futures navettes fluviales !

Pour son arrivée sur le marché des transports en commun lyonnais, elle avait déjà raflé le lot des modes lourds des TCL (métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress) dans le cadre de l'allotissement.

Et ce n'est pas tout. Ce mercredi, le Sytral révèle que RATP Dev est aussi choisie pour gérer, avec les Yachts de Lyon (Vaporetto), les futures navettes fluviales de l'agglomération.

C'est en tout cas le choix porté par Bruno Bernard et qui sera, comme pour l'allotissement, proposé aux élus du Sytral lors de leur futur conseil d'administration.

"L’objectif est d’offrir aux habitants une nouvelle solution de mobilité attrayante et respectueuse de l’environnement, totalement intégrée au réseau TCL alliant qualité de service et plaisir de naviguer", réagit le président écologiste de la Métropole de Lyon et du Sytral.

"Après avoir étudié les différents modes possibles de dévolution, SYTRAL Mobilités a souhaité confier à un opérateur privé via un contrat de délégation de service public, la charge de l'exploitation du service comprenant notamment la fourniture des bateaux, leur exploitation et leur maintenance", est-il précisé dans un communiqué.

La future ligne de navette fluviale sur la Saône doit relier en une quinzaine de minutes de 7h à 21h les quartiers de l'Industrie à Vaise et le quai Saint-Antoine, puis elle poursuivra sa route jusqu'à la Confluence. Quatre haltes-stations sont envisagées : Industrie/Quai du Commerce, quai Saint-Vincent, quai Saint-Antoine et darse de la Confluence.

La mise en service devrait se faire dès juin 2025. Mais les navettes fluviales n'arriveront à respecter les 15 minutes de parcours qu'à l'horizon avril 2026. Les études planchent sur 560 000 voyages par an.

Pour les Yachts de Lyon également, c'est le jackpot. Reste à savoir si le Vaporetto qu'ils gèrent continuera à voguer sur la Saône ou s'il fera doublon sur une partie du parcours des futures navettes.