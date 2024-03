Futures navettes fluviales sur la Saône : ce que prévoient la RATP et les Yachts de Lyon

Il s'agit des futures navettes fluviales, attendues sur la Saône à compter de l'été 2025, et jusqu'en 2032. Le projet, longtemps resté dans les cartons sous Gérard Collomb à cause des faibles vitesses autorisées sur la rivière, a été confié à la RATP et aux Yachts de Lyon, qui avaient allié leurs forces.

Contre 53 millions d'euros, le duo prévoit d'ores et déjà quatre haltes-stations de Vaise au centre-ville de Lyon, voire jusqu'à la darse de la Confluence uniquement les mercredis et week-ends, et tous les jours des vacances scolaires : Vaise-Industrie, Quai Saint-Vincent, Les Terrasses de la Presqu'île quai Saint-Antoine et Confluence.

Soit 3,4 kilomètres de parcours, voire 6,2 kilomètres si on va jusqu'à la Confluence. Le trajet entre Vaise et le quai Saint-Antoine se ferait en une quinzaine de minutes.

Evidemment, le service sera à l'arrêt durant les périodes de crues. Il prévoit, de 7h à 21h la semaine, et de 9h à 21h les weeks-ends et jours fériés, de proposer une navette tous les 15 minutes en heures de pointe sur la ligne principale, et toutes les 30 minutes en heures creuses.

Pour cela, quatre bateaux seront déployés. Ils seront d'une capacité de 70 personnes, avec des emplacements vélos. Il s'agira à terme de navettes électriques hybrides, pour que 100% du service soit assuré par la propulsion électrique.

Le calendrier espéré par les écologistes a été dévoilé aux élus du Sytral. Le lancement se ferait d'abord avec deux bateaux thermiques en juin 2025. Puis en septembre, deux bateaux électriques viendront les remplacer. Ce n'est qu'en avril 2026 que le service prendra son rythme de croisière avec les 4 navettes électriques (et une thermique de réserve).

Des ajustements seront autorisés, ce qui laissera la possibilité au Sytral de changer l'emplacement des haltes fluviales par exemple.

Le vice-président Jean-Charles Kohlhaas ne s'interdit pas de prolonger cette ligne, ou d'en créer de nouvelles. Mais avant cela, il souhaite aller au terme de cette expérimentation pour en tirer un bilan comptable. "Je suis intimement persuadé que ça va avoir un succès de ouf. Mais en réalité on n'en sait rien", a indiqué l'élu oullinois.

Le vote avait lieu. Izzet Doganel et Pierre Oliver s'abstenaient, Raphaël Debû et Marie-Christine Burriquand ne prenaient pas part au vote.