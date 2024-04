Grève des TCL : découvrez les perturbations prévues ce vendredi à Lyon

Un mouvement social va perturber le réseau des TCL ce vendredi. Les difficultés seront toutefois légères. Les lignes de métro A, C et D circuleront normalement tout comme les lignes de funiculaires F1 et F2. La ligne B du métro fonctionnera à partir de 6h.

Du côté du tramway, les lignes T1, T2, T3, T4, T5 et T6 ne seront pas perturbées tandis que la ligne T7 sera à l’arrêt pour la journée.

Des fréquences allégées seront à noter sur les lignes de bus C3, C11, C15, C17, C26, 7, 14, 18, 24, 25, 26, 37, 52, 57, 68, 69, 80, 85, 88 et 95. Les lignes C15E et N83 ne circuleront pas de la journée.

A noter que les parcs relais seront ouverts normalement tout comme les agences TCL.