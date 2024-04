Intempéries : la circulation des TER entre Givors et Lyon Perrache ne reprendra pas avant samedi matin

La circulation des TER entre Givors et Lyon Perrache ne reprendra pas avant ce samedi matin. L'information a été communiquée ce lundi après-midi par la direction de la SNCF, à la suite d'une expertise menée dans la matinée pour mesurer plus précisément l'étendue des dégâts. Les voies devront rester fermées jusqu'à samedi matin et non plus jusqu'au 1er mai, comme annoncé dans un premier temps.

Ce dimanche soir, un éboulement a fait dérailler un train Firminy-Lyon à hauteur de Grigny. Le choc a fait deux blessés légers, dont une femme enceinte. Les 200 personnes à bord ont été évacuées dans la soirée et acheminées par la SNCF jusqu’à la gare de Perrache à Lyon.

Cet incindent est la conséquence des intempéries ayant frappé l’agglomération lyonnaise où il est tombé dimanche l’équivalent d’un mois de précipitations en une seule journée.

Une expertise commune avec les services de voirie compétents est prévue pour analyser les causes de ce glissement de talus, la voie ferrée étant située en contrebas d’une route.

Les voyageurs de la ligne Givors-Lyon Perrache sont invités à emprunter les TER entre St Etienne et Lyon Part Dieu et les lignes de bus régulières TCL entre Vernaison et Lyon.